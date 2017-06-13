Депутаты просят Президента остановить незаконное строительство возле Патриаршего собора УГКЦ

Более 80 народных депутатов подписали обращение к Президенту Украины относительно прекращения незаконного строительства на левом берегу Днепра возле Патриаршего собора УГКЦ. Об этом рассказала депутат от фракции БПП Наталья Новак во время выступления в парламенте, сообщает "Укринформ".

"Более 80 депутатов подписали обращение к Президенту Украины относительно незаконной застройки возле Патриаршего греко-католического собора... Это обращение к Президенту относительно грубого попрания Конституции Украины и законов Украины", - сказала Новак.

Она также добавила, что Киевсовет незаконно изменил целевое назначение земель возле Патриаршего собора УГКЦ.

"Решением Киевсовета незаконно изменено целевое назначение. Причем основные градостроительные документы, генеральный план - в них были внесены изменения, не было обоснования. Поэтому и сейчас эти земли являются землями водного фонда", - сказала депутат.

Новак подчеркнула, что сегодня, не смотря на то, что греко-католическая Церковь, Минэкологии и община выиграли два суда, которые отменяют решения Киевского городского совета, которыми хотели уменьшить водозащитные полосы Днепра, строительство продолжается.

"Поэтому мы обращаемся к Президенту Украины, чтобы прекратить незаконное строительство, и прекращение незаконного строительства на левом берегу Днепра будет примером восстановления законности. Подписались более 80 нардепов", - сообщила она.