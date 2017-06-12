Председатель Верховной Рады встретился с Государственным секретарем Ватикана

Во время рабочего визита в Ватикан Председатель Верховной Рады Андрей Парубий провел встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

В начале встречи Государственный секретарь Святого Престола кардинал Паролин выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью Верховного архиепископа-эмерита УГКЦ Блаженнейшего Любомира Гузара.

Андрей Парубий выразил благодарность Святому Престолу за поддержку Украины и, в частности, за мощную гуманитарную миссию поддержку людей, пострадавших на Донбассе.

«Особенно хочу отметить важную роль Святейшего Отца Франциска и поблагодарить его за инициативу гуманитарной помощи Украине. Для нашего народа его поддержка, помощь и молитва очень важны в это время», - отметил Председатель Верховной Рады.

Стороны обсудили вопросы государственно-церковных и межконфессиональных отношений в Украине.