Украинская делегация приняла участие в І Национальном молитвенном завтраке в парламенте Израиля

В Израильском парламенте – Кнессете, который находится в Иерусалиме, 6-7 июня состоялся Национальный молитвенный завтрак с участием Президента Израиля Реувена Ривлина, членов израильского парламента и представителей христианских Церквей и религиозных организаций, государственных деятелей и политических лидеров из многих стран мира. К участию в торжественном юбилейном мероприятии были приглашены сотни представителей со всех континентов мира, сообщает пресс-служба Украинского Библейского Общества.

По приглашению Кнессета, от нашей страны в І молитвенном завтраке приняли участие представители религиозных общин и христианских Церквей Украины: президент Украинского Библейского Общества (УБО) Комендант Григорий, а также заместитель генерального секретаря УБО Анатолий Райчинец, старший епископ ЦХВЕУ Михаил Паночко, старший епископ Василий Райчинец, первый заместитель председателя Шемчишин Владимир. От представителей государственной власти Украину - советник Президента Украины Богуцкий Юрий, который в рамках визита принял участие во встрече с Президентом Израиля Реувеном Ривлином.

В выступлениях и речах лидеры Израиля и государственные представители из разных стран мира отмечали, что миллионы людей в мире сегодня требуют мира и стабильности, ожидая помощи и справедливости.

Лидеры христианских Церквей и религиозные деятели призвали собравшихся молиться как за настоящий, устойчивый мир, так и взаимопонимания между людьми различных национальностей и вероисповеданий, за объединение усилий демократических стран мира для распространения демократических ценностей и принципов свободы.

Как известно, Национальные молитвенные завтраки являются многолетней традицией многих демократических стран. В частности в Украине такое мероприятие проводится уже шестой год подряд. Подобный Молитвенный завтрак в Израиле состоялся впервые, но именно такая совместная молитва, несмотря на политические и религиозные разногласия, может способствовать духовному единению и взаимопониманию ведущих политических лидеров и представителей различных религиозных общин со всего мира.