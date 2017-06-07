Ивано-Франковская ОГА по просьбе верующих окажет материальную помощь для строительства храма

Сегодня председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации провел прием граждан по личным вопросам. Во время приема с просьбой оказать материальную помощь для строительства церкви обратилась община села Демешовцы Галицкого района, сообщает "Галицкий корреспондент".

Прихожани и священнослужитель храма уже более шести лет строят новое здание церкви. На сегодняшний день сельчане пользуются старым деревянным храмом Покрова Пресвятой Богородицы, который был возведен еще в 1884 году на месте сгоревшего здания.

Сейчас в храме ведутся работы по установке теплого пола, на что у жителей села не хватает средств.

Председатель облгосадминистрации Олег Гончарук поручил рассмотреть затронутые вопросы руководству департаментов финансов и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры ОГА и оказать необходимую помощь.