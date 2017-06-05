Совет Церквей предлагает отменить всеобщую перерегистрацию религиозных организаций

Учитывая сложности с перерегистрацией уставов религиозных организаций, которых требует Налоговый кодекс, ВСЦиРО будет просить парламент изменить подход в пользу законодательного регулирования неприбыльного статуса, а не уставного.

Такое решение Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций принял на своем заседании 1 июня, сообщает Институт религиозной свободы.

Представители Церквей отметили, что областные государственные администрации не в состоянии обработать то количество уставов религиозных общин, которые уже поданы им на перерегистрацию. По имеющимся данным, сейчас состояние перерегистрации всех религиозных организаций в каждой области в Украине в целом не превышает 10%. Поэтому ВСЦиРО считает целесообразным на законодательном уровне признать особый статус религиозных организаций и закрепить на уровне закона некоммерческий характер их деятельности.

Именно такие изменения Совет Церквей предлагает принять Верховной Раде. Это позволит вместо сложной и длительной перерегистрации уставов всех 35 тысяч религиозных организаций, непосредственно в профильном Законе Украины «О свободе совести и религиозные организации» указать требования к неприбыльной деятельности, которые Налоговый кодекс сейчас предусматривает вносить в уставы.

Кроме этого, для согласования позиции министерств и ведомств с этой и другой проблематики ВСЦиРО призывает Кабинет Министров возобновить деятельность межведомственной Комиссии по вопросам обеспечения прав религиозных организаций. Последнее заседание этой Комиссии состоялось еще в 2012 году.