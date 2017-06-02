Премьер-министр Украины принял участие в VI Национальном Молитвенном завтраке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в Шестом Национальном Молитвенном завтраке за Украину и мир в нашем государстве. Обращаясь к участникам мероприятия, среди которых были народные депутаты Украины, чиновники, дипломаты и дети – сироты и дети героев АТО, Глава Правительства отметил, что это добрая традиция – собираться вместе и начинать утро в молитве за родную страну, сообщается на Правительственном портале.

«Мероприятие, объединяющее, по своей сути, несет тепло, понимание, которого нам не хватает. Я второй раз участвую в таком мероприятии, и для меня это большая честь. Иногда мы разобщены, нам не хватает мудрости. Но на наших плечах большая ответственность за собственную страну. Мы должны бороться за то, чтобы Украина стала успешной, чтобы в нашу страну пришел мир, и мы могли реализовать все свои желания... Мы должны выиграть борьбу за свою страну и благосостояние наших людей. И на этом пути вера и молитва будут помогать принимать верные решения», - сказал Владимир Гройсман.

Национальные молитвенные завтраки являются многолетней традицией многих демократических стран. Уже более 60 лет они проходят в США, Германии, Великобритании.

Молитвенный завтрак является местом духовного единения и взаимопонимания политиков, чиновников, дипломатов и представителей бизнеса.