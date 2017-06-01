Президент выразил соболезнования в связи со смертью Предстоятеля УГКЦ Любомира Гузара

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Любомира Гузара. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.

«Сегодня скончался Блаженнейший Любомир, Верховный Архиепископ-эмерит Украинской Греко-Католической Церкви. Искренне скорблю со всеми верными УГКЦ и всей Украиной. Выражаю глубокую дань уважения этому светлому человеку, настоящему подвижнику, который смело нес слово Господне украинцам в двух веках на рубеже двух тысячелетий»,- говорится в соболезновании Президента.

Глава государства вспомнил одно из последних интервью Любомира Гузара, в котором он пророчески сказал слова: «Мир означает любить друг друга. Мир – это не отсутствие борьбы».

«Выполняя его приказ по зову сердца мы должны продолжать бороться за Украину, за мир, за любовь», - отметил Президент.