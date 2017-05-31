Кабмин поручил упростить регистрацию уставов религиозных организаций

Правительство утвердило новый план мероприятий по созданию благоприятных условий для формирования и развития институтов гражданского общества. Среди них – упрощение процедуры регистрации религиозных организаций как юридических лиц, сообщает Институт религиозной свободы.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины от 11 мая № 296-р, которым утвержден План мероприятий на 2017 год по реализации Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Украине на 2016-2020 годы.

"Разработать с участием Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и внести Кабинету Министров Украины предложения о введении "единого окна" для подачи документов по регистрации уставов (положений) религиозных организаций, государственной регистрации изменений в сведения о них для получения ими статуса юридического лица и статуса неприбыльной организации", – говорится в п. 2 Плана мероприятий.

Эту задачу должны выполнить Минюст, Минкультуры, Минфин, ДФС до октября 2017 года.

Как сообщал ИРС, инициированная парламентом в августе 2015 перерегистрация всех неприбыльных организаций, в том числе религиозных, вызвала немало критики в отношении ее целесообразности. С особыми сложностями столкнулись религиозные организации, которые кроме регистрации уставов в органах по делам религий также должны заверить уже зарегистрированные документы у нотариуса, а затем передать их государственному регистратору для внесения данных в Единый государственный реестр.

Напомним, что Национальная стратегия содействия развитию гражданского общества в Украине на 2016 – 2020 годы, утвержденная Указом Президента Украины от 26.02.2016 года № 68/2016, в пункте 4.1 предусматривает "сокращение сроков и упрощение регистрационных процедур для организаций гражданского общества, в частности процедур представления документов в электронной форме или по принципу "единого окна"; усовершенствование порядка отнесения организаций гражданского общества к неприбыльным организациям".

Кроме этого, Национальная стратегия в области прав человека, утвержденная Указом Президента Украины от 25.08.2015 года № 501/2015, в разделе 4 предусматривает "усовершенствование процедуры государственной регистрации религиозных организаций".

Законопроект, представленный Минкультуры Украины в декабре 2016 года во исполнение этих поручений, не нашел поддержки религиозного сообщества. В частности, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к Премьер-министру Украины и Департаменту по делам религий и национальностей Минкультуры с просьбой не вносить поспешных изменений в законодательство о регистрации религиозных организаций.