Представитель УПЦ принял участие в торжествах по случаю Дня Киева в мэрии столицы

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, по приглашению Киевского городского головы Виталия Кличко, викарий Киевской Митрополии епископ Варсонофий 27 мая принял участие в торжествах, посвященных празднованию Дню Киева, проходивших в колонном зале КГГА. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Киевской Митрополии.

В эти выходные Киев отмечает 1535-летие. По случаю празднования Дня Киева в столице состоялись многочисленные праздничные мероприятия.

От имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия епископ Варсонофий поздравил мэра столицы Виталия Владимировича, представителей власти и общественности города с праздником и передал пожелания мира, благополучия и процветания Киеву.