Религиозные деятели, эксперты и народные депутаты обсудили проблемы взаимоотношений религии и власти

Заседание постоянно действующего круглого стола «Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений» состоялось 24 мая. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

К работе в форуме были приглашены представители церквей и религиозных организаций Украины, эксперты, народные депутаты и общественные деятели. Тема заседания звучала как «Внутренние и внешние вызовы и угрозы для Украины: роль и возможности Церкви в их преодолении».

В своих докладах представители разных конфессий осудили возможность принятия антицерковных законопроектов, а также затронули тему огосударствления церкви и назвали недопустимой политику, когда одну религиозную конфессию государство возвышает среди других.

По благословению Его Блаженства, Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины, от Украинской Православной Церкви на мероприятии присутствовали председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с ВСУ и другими военными формированиями Украины митрополит Августин, председатель Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

В частности, комментируя законопроект 4128 и его положения, владыка Августин поднял вопрос самоидентификации принадлежности к религиозной общине и силовых захватов храмов так называемым «большинством», когда остальные люди остаются просто на улице.

Также было уделено внимание законопроекта №4511, согласно которому предлагается наделить государственные органы правом осуществлять полный контроль над Церковью и назначением Ее иерархов. Во время дискуссии протоиерей Николай Данилевич отметил, что в Украине уже действуют нормативные акты, регулирующие вопросы, прописанные в данном проекте закона. Он напомнил о персональной ответственности за любые действия, которые противоречат действующему законодательству, при этом подчеркнул, что недопустимо «всю Церковь загонять в «гетто»».

Протоиерей Владислав Диханов обратил внимание присутствующих на то, что сейчас важнее вопрос преодоления последствий военного конфликта на Востоке Украины и помощи военным и переселенцам.

«Я встречаюсь с живыми людьми, с их проблемами, и то, о чем вы говорите только порождает проблемы, а не решает их. Важным является преодоление последствий военного конфликта в Украине, и только за тем определить реальное круг проблем, а не надуманное, по которому теперь пытаются прикрыть настоящие политические цели», - отметил священник.

***Круглый стол «Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений» действует с июня 1996 года и является площадкой сотрудничества религиозных организаций с государственными органами Украины.