Представители ОБСЕ в Украине обеспокоены возможностью принятия антирелигиозных законопроектов

16:12, 25 мая 2017
Государство
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Фото: eparhiya.od.ua

Благочинный храмов Одессы протоиерей Павел Полещук 24 мая встретился с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Радеком Градецки и Арамом Арутюняном. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

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Основной темой разговора стала угроза принятия законопроектов №4511 и №4128, которые могут лишить Украинскую Православную Церковь конституционных прав и свобод.

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Представики мониторинговой миссии выразили свое беспокойство по этому поводу и выразили надежду, что эти дискриминационные законопроекты не будут приняты.

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