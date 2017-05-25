Представители ОБСЕ в Украине обеспокоены возможностью принятия антирелигиозных законопроектов
16:12, 25 мая 2017Государство
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Фото: eparhiya.od.ua
Благочинный храмов Одессы протоиерей Павел Полещук 24 мая встретился с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Радеком Градецки и Арамом Арутюняном. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Основной темой разговора стала угроза принятия законопроектов №4511 и №4128, которые могут лишить Украинскую Православную Церковь конституционных прав и свобод.
Представики мониторинговой миссии выразили свое беспокойство по этому поводу и выразили надежду, что эти дискриминационные законопроекты не будут приняты.
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