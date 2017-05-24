Минкультуры хочет купить у коллекционера 5 тысяч древних икон

Министерство культуры Украины заинтересовано в покупке коллекции древних икон из более 5000 экземпляров, которая принадлежит коллекционеру Олегу Якубовскому. Об этом сообщает «Главком».

«Согласно нашему законодательству, государство имеет приоритет на выкуп частных собраний предметов культуры. Как только Минкультуры узнало, что я продаю коллекцию - мне сразу позвонили, потом прислали письмо, в котором выразили заинтересованность государства в моей коллекции. Сообщили, что будут искать возможность для ее выкупа. Я уверен, в любом случае, в течение года коллекция будет продана», - уверен он.

Якубовский отмечает, что украинская икона – это уникальное явление и не имеет аналогов в мире.

«Украинское иконописное искусство вобрало в себя характерные признаки европейского живописи, византийского канонического писания, создав свой неповторимый стиль украинской наивной иконописи», - сказал он.

Комментируя вопрос цены коллекции, Якубовский сказал, что заинтересованность министерства его «вдохновляет». По его словам, коллекция разделена на 11 разделов и содержит в себе ценнейшие свидетельства духовной мощи наших предков.

«Это вещи времен крещения Киевской Руси, ХХ век, более 2,5 тысячи живописных икон XVIII-XIX веков, около тысячи бронзовых вещей XI–XIX веков, богослужебные книги XVII–XIX веков, церковные деревянные скульптуры и христианские культовые атрибуты», - сообщил он.

Коллекционер также отметил, что к продаже коллекции он решил прибегнуть только теперь, учитывая планы своей семьи, хотя раньше, например, отказал в продаже иконы, стоимостью 1000 евро.

«Тогда отказал (продавать икону – ред.). Что это, большие деньги? Тогда я был еще не старый (улыбается), мне казалось, что еще рано. А сейчас я вижу, что настали другие времена и то, что я хочу сделать при своей жизни - надо начинать делать сейчас. У моей семьи есть большие планы – готовим к изданию книгу и хотим снимать документальные фильмы об исследовании духовного достояния украинского народа», - сказал он.

Якубовский добавил, что согласен с Пикассо, который говорил, что музей – это тюрьма для произведений искусства. По его словам, иконы должны видеть люди.

«Вот, например, скрипки, которых у меня сотни. Среди них есть несколько интересных экспонатов. Я приглашал скрипачек, они у меня концерты старинной музыки устраивали. Так же и иконы. Они не должны где-то лежать сами по себе. Их должны видеть и почитать люди. Я церквам подарил около сотни икон, пусть их видят люди», - отметил он.

Напомним, недавно на одном из известных сайтов частных объявлений по покупке/продаже появилось сообщение о продаже коллекции древних икон. Продавцом оказался Олег Якубовский, который решил избавиться от коллекции из более 5000 экземпляров за 10 миллионов евро. На иконы уже нашлись покупатели в Москве и Санкт-Петербурге.