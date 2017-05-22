ВР на этой неделе может рассмотреть один из антирелигиозных законопроектов

В период с 23 по 26 мая Верховная Рада Украины может рассмотреть один из "церковных" законопроектов, вызвавших широкий резонанс в обществе - №4128. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на слова Виктора Еленского.

Народный депутат Украины (фракция "Народный Фронт"), президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский сегодня, 22 мая, на Согласительном совете в Парламенте попросил включить его законопроект № 4128 в повестку дня для рассмотрения в зале.

Нардеп, участвовавший в заседании Согласительного совета ВРУ, сообщил: "От Комитета по вопросам культуры и духовности мы предложили рассмотреть два законопроекта: о культурном наследии и "церковный" - №4128. Вопрос будет рассмотрен на заседании фракций. Попадет ли законопроект в повестку дня, будет известно "ближе к утру", - сказал он.