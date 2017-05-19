Верховная Рада Украины не рассмотрела антицерковные законопроекты

Народные депутаты не рассмотрели антицерковные законопроекты №4128 и №4511 18 мая. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Православные верующие молились в этот день, начиная с 8 утра и до окончания пленарного заседания Верховной Рады Украины.

По завершении заседания, на котором планировалось рассмотреть законопроекты №4128 и №4511, к верующим вышли народные депутаты, которые сообщили, что в Верховной Раде рассмотрения этих проектов законов не было.

После этого от имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия архиереи поблагодарили духовенство и мирян за мужество в исповедании своей веры.

Напомним, 18 мая под стенами ВРУ около десяти тысяч верующих Украинской Православной Церкви из разных регионов Украины совершили молитвенное стояние, чтобы Господь вразумил народных избранников не принимать антицерковные законопроекты. В этот день вместе с паствой молился и Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.