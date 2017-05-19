Верховная Рада Украины не рассмотрела антицерковные законопроекты

10:05, 19 мая 2017
Государство
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Народные депутаты не рассмотрели антицерковные законопроекты №4128 и №4511 18 мая. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Православные верующие молились в этот день, начиная с 8 утра и до окончания пленарного заседания Верховной Рады Украины.

По завершении заседания, на котором планировалось рассмотреть законопроекты №4128 и №4511, к верующим вышли народные депутаты, которые сообщили, что в Верховной Раде рассмотрения этих проектов законов не было.

После этого от имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия архиереи поблагодарили духовенство и мирян за мужество в исповедании своей веры.

Фото: news.church.ua

Напомним, 18 мая под стенами ВРУ около десяти тысяч верующих Украинской Православной Церкви из разных регионов Украины совершили молитвенное стояние, чтобы Господь вразумил народных избранников не принимать антицерковные законопроекты. В этот день вместе с паствой молился и Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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