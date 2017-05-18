Всемирный Совет Церквей обеспокоен возможностью принятия антицерковных законопроектов

Генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦИРО) пастор д-р Олаф Фюксе Твейт направил Президенту Украины П. А. Порошенко и председателю Верховной Рады Украины А. В. Парубию письма, в которых выразил глубокую обеспокоенность возможностью принятия законопроектов № 4128 и № 4511. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Как экуменическая организация, которая на протяжении всех семидесяти лет своего существования отстаивала принцип религиозной свободы и выступала против любых форм дискриминации во всех регионах мира, Всемирный Совет Церквей считает, что принятие вышеупомянутых законопроектов поставит под угрозу принцип свободы вероисповедания и равенства всех Церквей и религиозных общин на Украине и может вызвать новую волну напряженности в украинском обществе», - отметил генсек ВСЦИРО.

«Высоко оценивая все усилия правительства Украины по укреплению демократии и совершенствования украинского законодательства с целью приведения его в соответствие с международными стандартами, мы, тем не менее, убеждены в том, что два этих законопроекта идут вразрез с усилиями, которые предпринимает Украина для демократии», - подчеркнул О.Ф. Твейт.

«Мы призываем к тому, чтобы эти законопроекты, которые могут привести к негативным последствиям, были отозваны», - говорится в письме ВСЦИРО, копия которого поступила в Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви.

***Всемирный Совет Церквей является крупнейшей межконфессиональной организацией мира, которая насчитывает 348 конфессий, представляющих более 110 стран мира и объединяют 500 млн. христиан в мире.