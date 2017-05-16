Премьер-министр Украины призывает Израиль признать Голодомор геноцидом нашего народа

Премьер-министр Украины на встрече с Президентом Израиля заявил о необходимости признания Израилем Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом сообщает "Правительственный портал".

Признание Израилем Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа имеет чрезвычайно важное значение для украинского общества и двусторонних отношений в целом. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время встречи с Президентом Израиля РеувеномРивлином в рамках его официального визита, который начался в понедельник.

Накануне Глава украинского Правительства обещал, что отдельной темой разговора с руководством Израиля будет вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа, который уже ранее обсуждался с Президентом Израиля Реувеном Ривлином во время его пребывания в Украине в сентябре 2016 года и в ноябре 2016 года во время встречи со Спикером Кнессета Государства Израиль Юэлем Эдельштейном.

В начале переговоров Премьер-министр обратил внимание Президента Израиля на трагедию, которая постигла украинский народ в прошлом столетии - трагедию Голодомора. Он призвал израильскую сторону к углубленному изучению этого вопроса, что сделает возможным признание этой трагедии актом геноцида украинского народа.

«Я думаю, что нам необходимо более углубленно изучить эту проблему, чтобы мы могли говорить о признании этой трагедии в отношении украинского народа. Если посмотрим в глубь проблемы, то увидим, что голод, который был искусственно создан тем режимом, не выбирал национальность. В современном мире мы должны выявить все трагедии, дать им оценку, сделать выводы для будущих поколений», - подчеркнул Премьер-министр.

Он отметил, что трагедии Голодомора и Холокоста – родственные, потому что преступные политические режимы не были ограничены в возможности убивать невинных людей.

«Жизнь человека и его права являются наивысшей ценностью, поэтому и сегодня мы боремся за то, чтобы на континенте был мир. Сегодня современный мир сталкивается с вызовами, в которых должен быть объединенным, чтобы отстаивать демократические ценности. Мы должны строить будущее мирно, и наш вызов состоит в том, что мы не должны накапливать кризисы, которые возникают в различных уголках мира», - подчеркнул Владимир Гройсман.