На Всемирном саммите в защиту гонимых христиан представитель УПЦ рассказал о религиозной ситуации в Украине

В столице США 10-13 мая состоялся Всемирный саммит в защиту гонимых христиан, который организовала Евангелистская ассоциация Билли Грэма. Для участия в форуме прибыли около 600 делегатов от различных христианских конфессий из более чем 135 стран мира, сообщает Синодальный Информационно-Просветительский отдел УПЦ.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Украинскую Православную Церковь на форуме представил заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич.

На форуме также говорилось о различных формах гонений, как прямых, так и косвенных. В частности, были представлены свидетельства о дискриминации верующих за отстаивание традиционных семейных ценностей, о чем в частности говорили христиане с американского континента.

Участники саммита во время обсуждений отмечали, что в большинстве случаев гонения и притеснения христиан возникают вследствие политических мотивов, государственной пропаганды, попыток государства тотально контролировать религиозную сферу. И это при том, что в конституциях большинства таких стран прописано право на свободное исповедание любой религии. Также участниками форума было отмечено, что одной из причин гонений на христиан является националистический шовинизм.

В рамках одной из сессий выступил протоиерей Николай Данилевич, который рассказал о нарушениях прав верующих Украинской Православной Церкви. Среди прочего священник упомянул о законопроектах (№4511 и 4128), которые уже были внесены на повестку дня Верховной Рады. Представитель УПЦ отметил парадоксальность украинской ситуации, которая заключается в том, что дискриминационные действия происходят в стране с подавляющим большинством христианского населения и направлены против самой религиозной общины.

В международном форуме приняли участие делегации ряда Поместных Православных Церквей. В частности, делегации возглавили Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Тихон (Православная Церковь в Америке), архиепископ Американский Димитрий (Константинопольский Патриархат), архиепископ Нью-Йоркский, митрополит всей Северной Америки Иосиф (Антиохийский Патриархат), председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Все участники форума отметили, что настоящий христианин не должен бояться гонений, ведь Господь проявляет Себя и укрепляет Своих верных именно благодаря гонениям. Благодаря гонениям появляются новые формы проповеди веры Христовой, Церковь растет и развивается. Бог и Церковь побеждает не вопреки гонениям, а именно благодаря им. «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни» (Откр. 2.10).