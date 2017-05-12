Представители Винницкой ОГА и протестантских церквей согласовали программу празднований 500-летия Реформации

В Центре национальных культур Винницкой области состоялось заседание организационного комитета по празднованию 500-летия Реформации. В заседании приняли участие начальник управления по делам национальностей и религий ОГА Игорь Салецкий и представители протестантских Церквей, которые обсудили выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию в Винницкой области юбилейной даты, сообщается на сайте Винницкой ОГА.

В частности, было анонсировано проведение 14 мая публичного межконфессиональной шествия: «За здоровую семью». По словам организаторов, акция направлена на поддержку христианских ценностей и традиционной семьи. Начнется шествие с площади Шевченко и пройдет по улице Соборная к площади Гагарина.

По завершению межконфессионального шествия запланировано проведение благотворительного концерта и сбор средств для онкобольного ребенка.

Напомним, согласно Указу Президента, в Украине в 2017 году отмечается 500-летие Реформации. В Винницкой области был создан организационный комитет по празднованию юбилейной даты и утвержден план мероприятий.