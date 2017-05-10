Представители власти и Всеукраинского Совета Церквей приняли участие в акции "Первая минута мира"

Вечером 8 мая на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне состоялась акция «Первая минута мира» при участии Презиента Украины Петра Порошенко, представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и ветеранов. Об этом сообщает УНН.

Петр Порошенко провозгласил торжественную речь и объявил минуту молчания, после чего зажгли Вечный огонь на территории музея.

Среди присутствующих гостей были Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первая леди Марина Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Специально приглашенные гости – ветераны Второй мировой войны и военные участники АТО на Востоке Украины.

«Вторая Мировая – самая ужасная в истории человечества война. В ней множество человеческих и национальных трагедий сплелись в единую этническую картину кровь, от которой стынет и до сих пор. Мы, как и вся Европа стремимся к тому, чтобы подобного никогда и нигде больше не случилось», - заявил Президент.

Акция проводилась в честь 72-й годовщины Великой победы и Дня памяти и примирения.