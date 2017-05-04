В Гааге представители Посольства Украины обсудили с духовенством вопросы духовного окормления диаспоры

Накануне Дня освобождения Нидерландов от немецко-фашистской оккупации, 3 мая, в Гааге состоялась встреча клирика Запорожской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Константина Максимова с сотрудниками Посольства Украины в Королевстве Нидерланды, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей.

Во встрече приняли участие первый секретарь по политическим вопросам и культуре Наталья Климкина, а также советник по дипломатическим вопросам Иван Гульпа.

По ходатайству митрополита Луки и благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия и архиепископа Брюссельского и Бельгийского, Гаагского и Нидерландского Симона клирик Запорожской епархии протоиерей Константин Максимов совершает пастырское служение в Голландии, где помогает опекать украинскую диаспору.

Во время беседы были обсуждены вопросы касательно духовной опеку украинской диаспоры в Нидерландах. Протоиерей Константин Максимов рассказал о жизнедеятельности украинской общины и распространении православной веры в королевстве. Священник сообщил, что значительную часть прихожан Православной Церкви в Нидерландах составляют именно украинцы.

По просьбе запорожских волонтеров во время встречи отец Константин передал в Посольство сборник «Сегодня была война», в который вошли рассказы об украинцах, которые отдавали свои время, силы, средства, здоровье и даже свою жизнь, являя тем любовь к своей Родине.

В завершение, клирик УПЦ поздравил присутвующих с Пасхой и майскими праздниками и пожелал всем помощи Божией.