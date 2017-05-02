ПАСЕ поддержала права родителей на воспитание детей в своей вере

Во время пленарной сессии Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая защищает право родителей предоставлять своим детям образование в соответствии со своими религиозными убеждениями. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Резолюция № 2163 (2017) и Рекомендация № 2101 (2017) под названием «Защита прав родителей и детей, принадлежащих к религиозным меньшинствам», автором которых выступил парламентарий из Молдовы Валерий Гилецкий, были приняты решением 38 голосов «за», в том числе 5 делегатами из Украины.

Напомним, ПАСЕ является одним из трех основных органов Совета Европы (СЕ) и старейшим международным парламентским институтом. Ассамблея рассматривает вопросы, касающиеся проблем современного общества и различных аспектов международной политики. Украина является членом Совета Европы с 1995 года.

Принятыми документами ПАСЕ подтвердила права родителей воспитывать детей в соответствии со своими религиозными или философскими взглядами. Кроме того Ассамблея подчеркнула недопустимость принуждения родителей и детей выполнять действия, которые идут вразрез с их глубоко укоренившимися моральными убеждениями.

Стоит напомнить, что этот вопрос является актуальным в контексте дебатов в странах Европы о законности государственного принуждения в отношении посещения обязательных уроков сексуального просвещения для малолетних школьников.

Согласно Резолюции № 2163 ПАСЕ призвала все государства-члены Совета Европы принять практические меры законодательного или иного характера, чтобы:

1) подтвердить право на свободу мысли, совести и религии для всех людей и защитить право всех не быть принужденными к выполнению действий, которые идут вразрез с их глубоко укоренившимися моральными или религиозными убеждениями;

2) способствовать разумному приспособлению к глубоко укоренившимся моральным или религиозным убеждениям всех лиц в случаях серьезного конфликта, чтобы позволить гражданам свободно исповедовать свою религию или убеждения в частных или в общественных местах, в пределах, определенных законодательством, при условии, что это не наносит вреда правам других лиц;

3) отменить любой закон или правило, устанавливающие дискриминационное различие между религиозным меньшинством и убеждениями большинства;

4) обеспечить возможность для детей и родителей получать освобождение от обязательных государственных программ по религиозному образованию, которые находятся в конфликте с их глубоко укоренившимися моральными или религиозными убеждениями.

Также в тексте Рекомендации ПАСЕ призвала Комитет министров Совета Европы «разработать руководящие принципы относительно того, как государствам-членам обеспечить эффективное и разумное приспособление к глубоко укоренившимся моральным или религиозным убеждениям лиц, обеспечивая при этом соблюдение прав других».