Президенты Украины и Беларуси вместе помолились о мире
Во время рабочего визита в Республику Беларусь Президент Украины Петр Порошенко вместе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко посетил Свято-Михайловскую церковь. Лидеры государств помолились за мир и благоденствие украинского и белорусского народов, сообщает пресс-служба Главы государства.
Молитву совершил настоятель Свято-Михайловской церкви игумен Алексей. Он назвал встречу Глав государств знаковым событием.
Епископ Туровский и Мозырский Леонид, который также встречал возле храма Глав государств, подарил Президентам иконы «Тайная вечеря», как символ единства и согласия христиан. Глава Украинского государства подарил Епископу икону «Чернобыльский Спас» и напомнил о событиях 31-летней давности и отметил, что тогда благодаря милости Божией удалось преодолеть последствия Чернобыльской катастрофы.
Президент Украины также пообщался с местными жителями, поблагодарил за теплый прием на белорусской земле и отметил, что украинский и белорусский народы совершенно уникальные в своем гостеприимстве.