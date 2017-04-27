Президенты Украины и Беларуси вместе помолились о мире

Во время рабочего визита в Республику Беларусь Президент Украины Петр Порошенко вместе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко посетил Свято-Михайловскую церковь. Лидеры государств помолились за мир и благоденствие украинского и белорусского народов, сообщает пресс-служба Главы государства.

Молитву совершил настоятель Свято-Михайловской церкви игумен Алексей. Он назвал встречу Глав государств знаковым событием.

Епископ Туровский и Мозырский Леонид, который также встречал возле храма Глав государств, подарил Президентам иконы «Тайная вечеря», как символ единства и согласия христиан. Глава Украинского государства подарил Епископу икону «Чернобыльский Спас» и напомнил о событиях 31-летней давности и отметил, что тогда благодаря милости Божией удалось преодолеть последствия Чернобыльской катастрофы.

Президент Украины также пообщался с местными жителями, поблагодарил за теплый прием на белорусской земле и отметил, что украинский и белорусский народы совершенно уникальные в своем гостеприимстве.