Суд принял решения в пользу Горловской епархии УПЦ

Донецкий апелляционный хозяйственный суд в Харькове 24 апреля признал, что изменения, внесенные в протокол заседаний приходского совета Сретенского храма Константиновки, незаконны. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Горловской епархии.

Епархия одержала очередную победу в этом деле.

Напомним, в апреле 2015 года бизнесмен Шапран Ю.В. по собственному усмотрению организовал изменение состава приходского совета Сретенского храма города Константиновка и «перевод» полученной общины в УПЦ КП. Однако 16 мая 2016 года Хозяйственный суд Донецкой области в Харькове впервые признал незаконность изменений в составе приходского совета Сретенского храма. Позже суды неоднократно подтверждали это решение.

У представителей УПЦ КП есть двадцать дней для того, чтобы подать апелляционную жалобу в апелляционный суд Киева.

Решение Апелляционного Хозяйственного суда Донецкой области является очередным подтверждением законности прав верующих УПЦ на собственные храмы в случаях незаконных посягательств на них.