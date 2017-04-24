В Минкультуры обсудили актуальные вопросы государственно-конфессиональных отношений в Украине

В Министерстве культуры Украины состоялось рабочее совещание руководителей структурных подразделений по делам религий Киевской городской и областных государственных администраций, на котором были рассмотрены актуальные вопросы современного состояния государственно-конфессиональных отношений в Украине. Об этом сообщается на Правительственном портале.

В рабочем заседании приняли участие Первый заместитель Министра культуры Украины Светлана Фоменко, заместитель Главы Администрации Президента Ростислав Павленко, народные депутаты, представители офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, руководители и ответственные работники, которые занимаются вопросами религии.

«Сегодняшняя встреча имеет целью рассмотрение и обсуждение текущих, а также проблемных моментов государственно-конфессиональных отношений в Украине. Мы должны найти более действенные алгоритмы утверждение в стране настоящей защиты прав и свобод человека, в частности права на свободу совести и вероисповедания», - отметила Светлана Фоменко.

Народный депутат Украины Виктор Еленский сообщил собравшимся о законодательных инициативах в сфере отношений между государством и религиозными организациями, а также акцентировал внимание присутствующих на том, что государство осознает, что достаточно много проблем, перед которыми стоит сегодня украинское общество, имеют религиозный аспект.

Особенности сотрудничества Министерства культуры с подразделениями облгосадминистраций, которые занимаются вопросами религий, раскрыл в своем выступлении директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш. Он отметил, что базисом в построении отношений между государственными и религиозными институтами должны быть нормы украинского законодательства.

О практических моментах отношений государственных органов власти и религиозных организаций, касающихся экспертно-аналитической работы, статистической отчетности, мониторинга деятельности и регистрации уставов религиозных организаций обсудили специалисты департамента по делам религий и национальностей Минкультуры, а также заместитель председателя Экспертного совета по вопросам свободы совести и деятельности религиозных организаций, который действует при Министерстве культуры Украины, рассказал профессор Виктор Бондаренко.

Руководители и ответственные работники Киевской городской и областных государственных администраций, которые занимаются вопросами религий, в своих итоговых выступлениях отметили важность проведения такого мероприятия для обмена информационными материалами и налаживания более четкого сотрудничества с Министерством культуры Украины как специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере религии.