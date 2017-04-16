Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой
Дорогие соотечественники, братья и сестры!
Искренне поздравляю вас с праздником праздником украинцев и всех христиан мира – с Пасхой.
Особенно приятно, что Христос объединяет всех: в этом году православные, греко-католики, римо-католики и протестанты отмечают это огромное событие в один день.
Как писал святой Иоанн Златоуст: «Христос Воскрес, и разрушена смерть. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь живет».
Воскресение Христово доказывает, что добро всегда преодолевает зло.
Воскресение Христово свидетельствует, что вечная небесная жизнь побеждает земную смерть.
Воскресение Христово олицетворяет христианскую веру, надежду и любовь, которые человечество бережно хранит уже две тысячи лет.
Среди народов, которые весть о Воскресении услышали от непосредственных свидетелей, были и наши прародители в Поднепровье и Крыму. Им проповедовал сам апостол Андрей Первозванный. Он благословил и место, где сейчас стоит Киев.
Великий князь Киевский Владимир за крещением Руси-Украины утвердил веру в Воскресение. А его сын Ярослав Мудрый завершил строительство этого прекрасного храма Святой Софии.
Традицию действительно всенародного празднования Пасхи лелеяли и укрепляли несколько десятков поколений наших предков. Храним ее и мы, чтобы передать следующим поколениям.
Искренне радуемся великому и величественному празднику. Пусть же в эти дни наполнится Христовой радостью каждая украинская душа.
Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, которые полегли за Украину. Особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину.
Дорогие украинцы!
Желаю всем душевного тепла, здоровья, счастья, а также твердой веры. Веры в Бога и веры в то, что в Украине воцарятся мир и благополучие. Как Президент с помощью Всевышнего работал и буду работать над достижением этой цели.
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!