Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

Дорогие соотечественники, братья и сестры!

Искренне поздравляю вас с праздником праздником украинцев и всех христиан мира – с Пасхой.

Особенно приятно, что Христос объединяет всех: в этом году православные, греко-католики, римо-католики и протестанты отмечают это огромное событие в один день.

Как писал святой Иоанн Златоуст: «Христос Воскрес, и разрушена смерть. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь живет».

Воскресение Христово доказывает, что добро всегда преодолевает зло.

Воскресение Христово свидетельствует, что вечная небесная жизнь побеждает земную смерть.

Воскресение Христово олицетворяет христианскую веру, надежду и любовь, которые человечество бережно хранит уже две тысячи лет.

Среди народов, которые весть о Воскресении услышали от непосредственных свидетелей, были и наши прародители в Поднепровье и Крыму. Им проповедовал сам апостол Андрей Первозванный. Он благословил и место, где сейчас стоит Киев.

Великий князь Киевский Владимир за крещением Руси-Украины утвердил веру в Воскресение. А его сын Ярослав Мудрый завершил строительство этого прекрасного храма Святой Софии.

Традицию действительно всенародного празднования Пасхи лелеяли и укрепляли несколько десятков поколений наших предков. Храним ее и мы, чтобы передать следующим поколениям.

Искренне радуемся великому и величественному празднику. Пусть же в эти дни наполнится Христовой радостью каждая украинская душа.

Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, которые полегли за Украину. Особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину.

Дорогие украинцы!

Желаю всем душевного тепла, здоровья, счастья, а также твердой веры. Веры в Бога и веры в то, что в Украине воцарятся мир и благополучие. Как Президент с помощью Всевышнего работал и буду работать над достижением этой цели.

Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!

Пресс-служба главы государства.