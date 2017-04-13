Совет Церквей считает новую финансовую отчетность для неприбыльных организаций обременительной

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает отменить введенное с 2017 года требование для неприбыльных организаций подавать дополнительный финансовый отчет по форме, предусмотренной для субъектов малого предпринимательства, сообщает Институт религиозной свободы.

С такой инициативой Председатель ВСЦиРО Михаил Паночко обратился к правительству и Верховной Раде Украины, чему предшествовало обсуждение этой проблематики представителями различных конфессий на заседании Секретариата Совета Церквей 4 апреля.

Эти изменения введены Законом № 1797-VIII, принятым 21 декабря 2016 года, путем внесения поправок в абзац второй п. 46.2 статьи 46 Налогового кодекса Украины.

"Требование о предоставлении финансовой отчетности, предусмотренной для плательщиков налога на прибыль, абсолютно неуместно и крайне обременительно для религиозных организаций, которые имеют некоммерческий статус и не являются плательщиками налога на прибыль, и кроме этого и так ежегодно подают налоговый отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации", – отмечается в обращениях Совета Церквей.

ВСЦиРО считает, что чрезмерное и затруднительная налоговая отчетность для религиозных организаций ухудшает их положение и может негативно повлиять на эффективность выполнения Церквами и религиозными организациями крайне важных для общества функций. По их убеждению, ежегодное заполнение весьма сложного и неадаптированного под специфику неприбыльных организаций финансового отчета для большинства религиозных организаций, особенно небольших приходов в сельской местности, является непосильным требованием.

Совет Церквей считает, что такая новация может обернуться многими штрафами и судебными исками против религиозных общин, заставит многих из них отказаться от статуса юридического лица и действовать без государственной регистрации через чрезмерное бремя налоговой и финансовой отчетности.

Религиозные деятели ожидают, что правительство и Верховная Рада прислушаются к их замечаниям и выступят с соответствующей законодательной инициативой, направленной на отмену требования представления дополнительного ежегодного финансового отчета для религиозных организаций.