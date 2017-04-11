На Тернопольщине суд обязал полицию защищать права православной общины

Збаражский районный суд Тернопольской области 10 апреля своим решением обязал представителей полиции внести данные о правонарушениях против общины УПЦ в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии.

Неделю назад представители религиозной общины святых апостолов Петра и Павла села Кинаховцы предъявили иск в судебной инстанции за бездействие районных правоохранителей.

Полицейские не вносили данные о фальсификации протокола собрания общины членами «инициативной группы» по переводу прихода УПЦ в УПЦ КП.