На Тернопольщине суд обязал полицию защищать права православной общины
19:02, 11 апреля 2017Государство
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Фото: news.church.ua
Збаражский районный суд Тернопольской области 10 апреля своим решением обязал представителей полиции внести данные о правонарушениях против общины УПЦ в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии.
Неделю назад представители религиозной общины святых апостолов Петра и Павла села Кинаховцы предъявили иск в судебной инстанции за бездействие районных правоохранителей.
Полицейские не вносили данные о фальсификации протокола собрания общины членами «инициативной группы» по переводу прихода УПЦ в УПЦ КП.
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