На Тернопольщине суд обязал полицию защищать права православной общины

19:02, 11 апреля 2017
Государство
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Фото: news.church.ua

Збаражский районный суд Тернопольской области 10 апреля своим решением обязал представителей полиции внести данные о правонарушениях против общины УПЦ в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии.

Неделю назад представители религиозной общины святых апостолов Петра и Павла села Кинаховцы предъявили иск в судебной инстанции за бездействие районных правоохранителей.

Полицейские не вносили данные о фальсификации протокола собрания общины членами «инициативной группы» по переводу прихода УПЦ в УПЦ КП.

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