Мэр Николаева предложил ввести мораторий на строительство церквей

Городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил ввести пятилетний мораторий на строительство церквей в городе, для того чтобы избежать конфликтов между представителями различных конфессий, сообщает nikolaev24.com.ua.

Такое заявление Сенкевич сделал в ходе второго пленарного заседания сессии Николаевского городского совета.

Как рассказал Сенкевич, во время недавнего посещения Рима его впечатлила фреска в Сикстинской капелле, изображающая вражду между протестантами и католиками.

"Недавно был в Риме в Сикстинской капелле. Там есть такая картина "Протестанты вешают католиков". Экскурсовод говорит: "Вот понимаете, что те - христиане, что эти – христиане, что те верят и читают Библию, что эти верят и читают, однако, непонятно, почему они друг друга убивали". Мне кажется, сейчас необходимо решить все вопросы, которые есть по церквям, собраться всем конфессиям, пообщаться по этому поводу", - предложил Александр Сенкевич.

При этом он добавил, что одним из выходов в сложившейся ситуации может стать пятилетний мораторий на строительство церквей.

"Было бы лучше, если бы мы решили все эти вопросы и наложили мораторий на строительство каких-либо церквей в ближайшие пять лет. Мне кажется, это было бы нормально. Сначала мы одной конфессии строим, потом – этой. Давайте, будем уже цивилизованными людьми. Скоро у нас будут церкви строиться, как гаражи – поближе к дому", - сказал Александр Сенкевич.