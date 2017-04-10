Президент Украины поздравил Феофила III, Патриарха Иерусалимского с юбилеем
Приветствие Президента Украины, Петра Порошенко, Его Блаженству Блаженнейшему Феофилу III, Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины по случаю 65-летия опубликовала пресс-служба Главы государства.
"Ваше Блаженство! Примите мои сердечные поздравления с 65-летним юбилеем.
Ваше преданное служение Церкви, неустанная духовная работа в укреплении христианской веры и утверждении идеалов добра и справедливости заслуживают искреннего уважения.
Выражаю Вам слова благодарности за молитвы о мире и согласии в Украине. Мы высоко ценим Вашу поддержку в реализации стремления Украинского народа создать поместную Украинскую православную церковь.
Желаю Вам крепкого здоровья, радости, вдохновения, долгих и благих лет.
С глубоким уважением, Петр Порошенко", - говорится в поздравлении.