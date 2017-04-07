200 человек получили свидетельства о признании государством документов о высшем духовном образовании

Более 200 человек на этой неделе получили свидетельства о государственном признании документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Торжественная церемония вручения состоялась в МОН при участии первого заместителя Министра образования и науки Украины Владимира Ковтунца.

По его словам, государственное признание стало возможным благодаря качественной и профессиональной работе высших духовных учебных заведений, что делает их вполне сопоставимыми со светскими высшими учебными заведениями. Отдельно Владимир Ковтунец отметил деятельность членов комиссий по признанию документов, которые смогли наладить эффективное сотрудничество и взаимопонимание между представителями различных религиозных сообществ.

***Процесс государственного признания документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями, осуществляется согласно Закону Украины «О высшем образовании» и постановлении Кабинета Министров Украины «О государственном признании документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями» от 19 августа 2015 г. № 652. Во исполнение указанных нормативных документов МОН в 2016 г. утверждено положение о комиссии государственного признания документов о высшем образовании, научных степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями, сформирован персональный состав этих комиссий, которые начали свою работу с сентября прошлого года.

Первые в истории Украины свидетельства о государственном признании документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями, были вручены 20 декабря прошлого года.

За полгода работы в Комиссии государственного признания документов о высшем духовном образовании поступило 770 дел, из них рассмотрено 538, 232 дела находятся на рассмотрении членами Комиссии. По результатам рассмотрения принято около 470 решений о государственном признании документов о высшем духовном образовании.

К Комиссии по государственному признании документов о научных степенях и ученых званиях поступило 79 дел о признании научных степеней и 16 о признании ученых званий. Принято положительное решение относительно признания 34 дипломов о присуждении научных степеней и 11 документов о присвоении ученых званий.