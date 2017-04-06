Министерство юстиции развивает сотрудничество с Всеукраинским Советом Церквей

В Министерстве юстиции состоялось уже второе совещание с участием представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, направленное на решение актуальных вопросов религиозной деятельности, сообщает Институт религиозной свободы.

Во встрече 3 апреля приняла участие Первый заместитель Министра юстиции Украины Наталья Севостьянова и руководители профильных департаментов. Участники совещания обсудили проблематику перерегистрации уставов религиозных организаций, которая продолжается в связи с новыми требованиями Налогового кодекса учредительных документов всех неприбыльных организаций.

Также речь шла о согласовании позиций относительно законодательных изменений в этой сфере, учитывая, что Минюст является одним из тех органов, которому поручена разработка законопроекта для упрощения процедуры регистрации религиозных организаций.

Предыдущая встреча представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций состоялась в Министерстве 3 марта при участии Министра юстиции Павла Петренко.