Представитель УПЦ на заседании Общественного совета рассказал о деятельности Церкви в зоне АТО

В Министерстве иностранных дел Украины 4 апреля состоялось ΙΧ заседание Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями при МИД Украины. По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в работе Общественного совета принял участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, сообщает Отдел внешних церковных связей УПЦ.

Главным вопросом повестки дня было обсуждение состояния дел и проблем, связанных с освобождением заложников и пленных. Данная часть заседания проходила под председательством заместителя Министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, при участии уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко, советника Президента Украины Юрия Богуцкого и советника Председателя Службы безопасности Украины Юрия Тандита.

Протоиерей Николай Данилевич рассказал присутствующим об отдельных деталях жизни и деятельности епархий УПЦ в зоне боевых действий на Востоке Украины. Были высказаны и обсуждены идеи сотрудничества между Церковью и государством в деле освобождения пленных.

Ирина Геращенко рассказала об усилиях государства по освобождению пленных и, ссылаясь на положительный опыт действенного сотрудничества с Украинской Православной Церковью в этом деле, обратилась ко всем присутствующим на заседании представителей конфессий и религиозных организаций с просьбой прилагать максимум усилий в содействии освобождению украинских пленных.

Во время заседания также говорилось об изучении зарубежного опыта в отношении введения капелланства в Украине, о результатах международной деятельности религиозных организаций в I квартале 2017 года, также обсуждались и другие актуальные вопросы.