Госкино запретило телесериал за унижение нации и религиозных святынь

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительным прокатное удостоверение на телесериал «Понаехали тут». Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

На основании выводов Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию телесериала «Понаехали тут» (реж. Павлов Ю.).

Ведомство неоднократно получало многочисленные жалобами относительно демонстрации в эфире ООО ТРК «Украина» телесериала на имеющиеся в фильме материалы, направленные на унижение нации и неуважение к национальным и религиозным святыням.

Решение было принято на основании ст. 15 Закона Украины «О кинематографии» и пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 года № 1315.