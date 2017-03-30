Предстоятель УПЦ обсудил с Послом ФРГ текущую ситуацию в Украине

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 30 марта в своей резиденции в Киево-Печерской лавре встретился с Послом Федеративной Республики Германия в Украине господином Эрнстом Райхелем. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время встречи речь шла о текущей ситуации в Украине, о роли и деятельности в этих условиях Украинской Православной Церкви, верующие и общины которой полноценно представлены по всей Украине, включая территории, временно неподконтрольные украинской власти.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал немецкому дипломату о миротворческой миссии Украинской Православной Церкви, о Ее содействии в деле освобождения пленных, и о поддержке Церковью населения, которое страдает из-за боевых действий.

Господина Посла сопровождал руководитель отдела культуры, образования и национальных меньшинств Посольства Германии господин Кристиан Гаттендорф. Во встрече также принял участие заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.