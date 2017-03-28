Верховный суд Украины принял решение в пользу ивано-франковской общины УПЦ

Начиная с конца 2016 года религиозная община Спасо-Преображенского храма УПЦ в Ивано-Франковске в судах различных инстанций отстаивала свое право на помещение, в котором находится церковь и епархиальное управление. 17 марта в Верховном суде Украины подтвердили законность прав православных иванофранковцев. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Как сообщалось ранее, 2 ноября 2016 года Львовский апелляционный хозяйственный суд вынес решение, которым удовлетворил исковые требования исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета по делу о расторжении договора аренды помещения храма по ул. Черновола, 6 из Ивано-Франковской епархией УПЦ, тем самым лишив епархию канцелярии, а общину Преображения Господня – храма.

6 февраля Высший хозяйственный суд Украины поддержал позицию православных верующих и удовлетворил кассационную жалобу Ивано-Франковской епархии УПЦ относительно прав на храм. Высший хозяйственный суд Украины отменил постановление Львовского апелляционного хозяйственного суда от 2 ноября прошлого года, оставив в силе решение Хозяйственного суда Ивано-Франковской области от 2 августа 2016 года, которым было отказано в иске исполкома Ивано-Франковского городского совета о расторжении договора аренды с Ивано-Франковской епархией УПЦ.

В свою очередь, Исполнительный комитет Городского совета подал заявление в Верховный суд Украины о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 6 февраля прошлого года.

Рассмотрев данное заявление, Высший судебный орган Украины, пришел к выводу, что оно является необоснованным и определением коллегии судей Судебной палаты по хозяйственным делам Верховного суда Украины 17 марта отказал в допуске дела №909/932/15 к производству Верховного суда Украины.

Суд подтвердил право православной общины города на богослужения в Спасо-Преображенском храме г. Ивано-Франковска.