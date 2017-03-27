Минкультуры Украины не зарегистрировало устав крымскотатарского муфтията

Департамент по делам национальностей и религий Министерства культуры Украины отказался регистрировать Духовное управление мусульман Украины (ДУМК, Киев) и потребовал внести исправления в проект его устава, сообщает "Крым.Реалии".

Эту информацию также подтвердил участник учредительного съезда ДУМК, глава благотворительного фонда «Эвкаф Украина» Зеври Куртбединов.

Начальник отдела мониторинга деятельности и регистрации уставов религиозных организаций департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Иван Папаяни отказался комментировать ситуацию с регистрацией ДУМК, но, по сути, признал, что в предусмотренные законодательством три месяца с момента подачи документов, которые истекли 9 марта, муфтият не был зарегистрирован.

Источник в рабочей группе отметил, что представители Минкультуры указали на ряд недостатков и неточностей в проекте устава муфтията, и потребовали их исправления в качестве условия регистрации ДУМК. Некоторые из этих претензий член рабочей группы назвал необоснованными.

При этом главной проблемой в процессе регистрации стало совпадение названий Духовного управления мусульман Крыма (Симферополь) во главе с Эмирали Аблаевым, которое перерегистрировалось в России после аннексии Крыма под новым названием «Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя». При этом в реестре религиозных организаций Украины регистрация крымского ДУМК сохраняется. Как ранее заявлял Папаяни, отменить регистрацию ДУМК во главе с Аблаевым можно только по его инициативе, а одновременно в госреестре не может быть двух организаций с одним названием.

Участник рабочей группе по доработке устава муфтията отметил, что эта проблема будет решена путем изменения названия на съезде представителей общин – основателей нового ДУМК. «Будем проводить съезд, иначе не получится», – сказал он. Он не уточнил дату и место проведения съезда.

***19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.

На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16-17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.