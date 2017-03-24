Всеукраинский совет церквей выступает против ратификации Стамбульской конвенции

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) выступает против ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция). Об этом во время круглого стола заявил глава ВСЦиРО Михаил Паночко, сообщает "Укринформ".

"Всеукраинский совет церквей сделал два обращения - к Председателю Верховной Рады Андрею Парубию и к председателю комитета ВР Украины по вопросам социальной политики Людмиле Денисовой. В этих обращениях мы выразили нашу четкую позицию относительно ратификации Стамбульской конвенции. Всеукраинский совет предлагает считать нецелесообразной ратификацию Стамбульской конвенции (законопроект № 0119)", - сказал Михаил Паночко.

Он пояснил, что, по мнению представителей ВСЦиРО, этот документ не предусматривает возможности оговорок относительно отдельных ее положений, касающихся понятия гендера в его понимании как мужского и женского пола, что несет в себе недопустимые угрозы для института семьи и супружества в Украине.

«Мы сделали эти обращения, надеемся, что нас услышат. В этих документах выражена соответствующая позиция Всеукраинского совета церквей», - резюмировал Паночко.