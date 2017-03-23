В Закарпатской ОГА говорили о содержании церквей из списка ЮНЕСКО

Вопросу содержания церквей из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО был посвящен круглый стол, который проходил в областной государственной администрации Закарпатской области 22 марта, сообщает "Закарпатский корреспондент".

О состоянии выполнения и соблюдения предоставленных международным сообществом гарантий общались представители Международного реставрационного совета из Польши и Украины, специалисты из Минкультуры Украины и отраслевых областных управлений, а также руководители районов и сел, на территории которых расположены эти церкви.

В 2013 году на 37-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО и ходатайством Правительств Украины и Республики Польша в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включен трансграничный украинско-польский объект "Деревянные церкви Карпатского региона Польши и Украины", который подтверждает высокий уровень нашей деревянной сакральной архитектуры.

В состав указанного Списка ЮНЕСКО входят 2 церкви на территории Закарпатской области – церковь Святого архангела Михаила в селе Ужок и церковь Вознесения Господня в селе Ясиня, а также 4 церкви с территории Львовской области и 2 – из Ивано-Франковской.

Решение Комитета было принято с двумя рекомендациями:

- создать трансграничный орган управления, государственного уровня;

- обеспечить внесение в планировочные документы утвержденных буферных охранных зон каждой церкви с целью надлежащей защиты объектов.

Вторая рекомендация предполагает принятие соответствующих решений органами местного самоуправления. Материалы по определению зон охраны были переданы соответствующим органам местного самоуправления. Сегодня, несмотря на соответствующие обращения и ходатайства, надлежащих мер не принято.

После круглого стола 22 марта делегация прибыла в село Ужок, чтобы осмотреть объект и пообщаться с прихожанами. В результате было решено в отдельном порядке провести дополнительные разъяснительные встречи для согласования с общиной дальнейших мероприятий по сохранению памятника мирового значения, сообщает Управление культуры Закарпатской ОГА.