В Верховую Раду подан законопроект в защиту церковного имущества

Законопроект предлагает ограничить возможности органов власти распоряжаться государственным и коммунальным имуществом, переданным религиозным организациям во временное пользование. Об этом говорится в законопроекте № 6200, зарегистрированном в Верховной Раде 16 марта, сообщает Институт религиозной свободы.

Автор инициативы Вадим Новинский предлагает внести ряд существенных изменений в статьи 17, 18 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Среди них такие:

1. При отсутствии взаимного согласия конфликтующих религиозных общин государственный орган лишается нынешнего права “определять порядок пользования культовым зданием и имуществом путем заключения с каждой общиной отдельного договора”.

2. Досрочное прекращение права пользования культовыми зданиями, земельными участками и другим имуществом, переданым религиозным организациям на законных основаниях независимо от культа, вероисповедания, направления, течения происходит исключительно на условиях заключенного договора, по согласию религиозных организаций или на основании соответствующего решения суда, вступившего в законную силу.

3. Запрещается без согласия религиозных организаций или соответствующего решения суда, вступившего в законную силу:

а) досрочно изымать из пользования религиозных организаций культовые здания, земельные участки и другое имущество, переданное им на законных основаниях, для любых нужд, в том числе для нужд государства;

б) передавать без согласия религиозных организаций имущество религиозных организаций, которое находится в их пользовании, в пользование другим религиозным организациям, третьим лицам;

в) лишать права пользования имуществом религиозные организации на основании их принадлежности, культа, вероисповедания, направления, течения, а также других оснований, не предусмотренных Законами Украины.

4. Запрещается без согласия религиозных организаций или соответствующего решения суда, вступившего в законную силу изымать имущество религиозных организаций, принадлежащего им по праву собственности, для любых нужд, в том числе для нужд государства.