В Черкассах Общественный совет обсудил преподавание школьных курсов духовно-морального направления

В Черкассах 15 марта состоялось выездное заседание Общественного совета по вопросам сотрудничества с церквями и религиозными организациями при Министерстве образования и науки Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской миссионерской духовной семинарии.

Мероприятие, организованное МОН, Общественным советом и Управлением образования и науки Черкасской ОГА, проходило в формате круглого стола.

По благословению митрополита Филиппа в работе мероприятия приняли участие преподаватель Полтавской миссионерской духовной семинарии УПЦ, директор Духовно-просветительского центра Свято-Николаевского собора города Верхние Плавные протоиерей Георгий Коваленко и секретарь Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ Ковальчук Ирина. Она презентовала учебную программу «Библейская история и христианская этика» для учащихся 1-11 классов общеобразовательных учебных заведений.

Также в работе круглого стола приняли участие представители государственных органов и ученые.

В частности, главный специалист Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Евтушенко Раиса Ивановна сообщила, что в Министерстве уделяется большое внимание преподаванию курсов духовно-морального направления, в частности христианской этики, поскольку их изучение способствует формированию у детей традиционных для Украины христианских ценностей. Перечень учебных курсов этой тематики расширилася. Теперь ученики имеют возможность изучать по выбору такие предметы как «Христианская этика», «Христианская этика в украинской культуре», «Библейские истории», «Занимательная Библия».

Выездное заседание Общественного совета по вопросам сотрудничества с церквями и религиозными организациями при Министерстве образования и науки Украины проводился уже в четвертый раз. Ранее такие мероприятия проходили в Киеве и Львове.