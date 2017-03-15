Премьер-министр Украины на встрече со Вселенским Патриархом обсудил вопрос единства украинского православия

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Стамбуле встретился с Архиепископом Константинополя – Нового Рима и Вселенским Патриархом Варфоломеем І, сообщает Правительственный портал.

Глава Правительства высоко оценил ведущую роль Вселенского Патриархата и лично Варфоломея І относительно поддержки единства украинского православия.

"Мы придаем огромное значение нашему сотрудничеству. Украинцы стремятся к единой церкви, и ваша роль чрезвычайно важна. Мы полны глубокого уважения к Вашей Всесвятости за вашу поддержку единства украинского православия", - сказал Владимир Гройсман.

В свою очередь Вселенский Патриарх поблагодарил «украинцев за их глубокую веру и верность церкви». «Мы молимся за то, чтобы украинский народ объединился в одной церкви. Материнская церковь Константинополя поможет вам получить такую объединенную Церковь», - сказал Патриарх.

Глава Правительства поблагодарил Вселенского Патриарха за внимание и усилие в урегулировании текущей ситуации в Украине и поддержке украинского народа.

«Хочу поблагодарить за мудрость, благословение и любовь к Украине, за то что вы молитвами поддерживаете нас в такое сложное время. Как вы и сказали, мы видим оптимистическое будущее, в единой демократической стране», - подчеркнул Владимир Гройсман.

Он отметил значение Вселенского Патриархата в проведении Всеправославного Собора на острове Крит в июне 2016 года, который стал выдающимся событием для Мирового Православия.

Отдельно Премьер-министр Украины поблагодарил за решение и благословение Вселенского Патриарха относительно проведения богослужений в церкви Святого Николая украинской православной общины Стамбула.

В свою очередь, Вселенский Патриарх отметил: "Мы поздравляем всю любимую украинскую нацию из штаб-квартиры Вселенского Патриархата не как иностранцев, а как любимых духовных детей этой матери-церкви. Духовные отношения, которые объединяют материнскую церковь с украинцами, никогда не исчезали. Мы близки к вам, особенно когда вам трудно, мы сопровождаем вас нашими молитвами и благословением. Мы шлем свое благословение, любовь и заинтересованность каждому украинцу без исключений", - подчеркнул он.