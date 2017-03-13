Львовский облсовет выделил 300 тыс грн на реставрацию деревянной церкви XVII века
17:51, 13 марта 2017Государство
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Фото: risu.org.ua
Львовский областной совет выделил 300 тыс. грн на реставрацию (первоочередные работы) памятника архитектуры – деревянной церкви Воздвижения Честного Креста 1661 года постройки в Дрогобыче. Об этом сообщают Дрогобычские новости со ссылкой на депутата облсовета от Дрогобыччины Михаила Задорожного.
"С Божией помощью мы этот процесс начинаем и имею большую надежду, что в следующем году продолжим", – сказал народный избранник.
Избиратели в комментариях в социальных сетях предлагают депутату привлечь общественность для контроля по выполнению работ, закупкам, чтобы каждая выделенная гривна была использована по назначению.
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