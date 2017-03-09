Совет Церквей заявил, что утверждение Стамбульской Конвенции рисковано для украинского общества

Представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций считают, что ратификация Стамбульской Конвенции несет в себе серьезные риски для украинского общества и семьи, поскольку наряду с противодействием домашнему насилию вводится проблематичное определение понятия “гендер”, сообщает сайт ВСЦиРО.

Об этом главы Церквей и представители конфессий заявили во время встречи с народными депутатами Украины, входящими в МФО «Равные возможности».

Замечания религиозных деятелей к Стамбульской Конвенции заключаются в том, что этот документ впервые на международном уровне искажает понимание понятия “гендер”. Теперь под “гендером” предлагают понимать не пол – женский и мужской, а “социально закрепленные роли, поведение, деятельность и характерные признаки, которые определенное общество считает надлежащими для женщин и мужчин”.

Эти опасения подчеркиватся тем, что Конвенция гарантирует защиту от дискриминации по признаку “гендерной идентичности” и “сексуальной ориентации”, что делает понятие “гендер” зависимым не от естественных половых признаков, а от самоидентификации человека.

Имеющиеся в законодательстве Украины понятие “гендера”, “гендерного равенства”, “гендерной политики”, “гендерно-правовой экспертизы” через Стамбульскую Конвенцию могут быть истолкованы не в смысле равенства женщин и мужчин, а в интересах лиц, которые идентифицируют себя как женщины или мужчины.

Такой искаженный подход, по мнению Совета Церквей, может сделать Стамбульскую Конвенцию инструментом для популяризации в украинских школах и университетах новых “гендерных ролей” и однополых отношений, что было бы губительным для Украины. Это беспокойство объясняется тем, что Конвенция прямо предусматривает обязанности государств-подписантов по обучению учеников "нестереотипним гендерным ролям".

Кроме этого, предусматривается осуществление мониторинга выполнения Конвенции международной Группой экспертов по действиям против насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Учитывая то, что во многих странах ЕС, программы гендерного равенства сводятся к популяризации однополых отношений, религиозные деятели обеспокоены возможным давлением на Украину со стороны этой структуры.

“Мы категорически против того, чтобы гомосексуальный образ жизни и поведение трактовались как естественные, нормальные и полезные для общества и личности. Мы против того, чтобы гомосексуализм пропагандировался, как вариант нормы половой жизни и чтобы государство поощряло своих граждан к однополым сексуальным отношениям”, – отмечается в Декларации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, принятой еще в мае 2007 года.

В этих обстоятельствах Совет Церквей считает нецелесообразной ратификацию Стамбульской Конвенции (законопроект № 0119), поскольку в нынешней редакции Конвенция не предусматривает возможности оговорок относительно отдельных ее положений, которые касаются понятия “гендер” и производных от него, что несет в себе недопустимые угрозы для института семьи и супружества в Украине.

Религиозные деятели призывают Верховную Раду для эффективного противодействия домашнему насилию поддержать принятие законопроектов №4952 и №5294 в таком виде, как они теперь доработаны, а именно – с изъятием из текстов слов “сексуальная ориентация”, “гендерная идентичность”, “гендерная чувствительность” и других производных от понятия “гендер”.

По официальным данным Совета Европы из 44 государств, которые подписали Стамбульскую Конвенцию, на данный момент лишь половина ратифицировали ее (22 страны).