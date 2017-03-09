Министерство молодежи и спорта будет сотрудничать с Церквями и религиозными организациями

В Министерстве молодежи и спорта Украины обсуждались вопросы определение форматов взаимодействия между органами власти, Церквями и религиозными организациями, общественностью по созданию благоприятных условий для духовного и творческого развития украинской молодежи. Встреча состоялась 2 марта при участии Заместителя министра Александра Яремы и представителей Церквей и религиозных организаций, которые отвечают за работу с молодежью, сообщает Институт религиозной свободы.

Александр Ярема проинформировал присутствующих о направлениях деятельности Министерства в молодежной сфере, в частности инициативы, проекты и мероприятия, которые уже реализуются и которые запланированы на ближайшее время. Он также отметил, что такие площадки для встреч очень нужны, поскольку помогают объединить совместные усилия в направлении работы с молодежью.

"Участники этой встречи имеют много положительных наработок в молодежной сфере, в реализации мероприятий и инициатив для молодежи. Образовав общую платформу взаимодействия, мы получим значительно более эффективный общий результат от наших действий", – подчеркнул заместитель Министра молодежи и спорта.

Присутствующие служители Церквей и религиозных организаций подчеркнули, что такое мероприятие является очень важным, поскольку впервые за долгие годы собрались представители различных конфессий, ответственные за работу с молодежью.

По результатам встречи была достигнута договоренность развивать сотрудничество в направлениях волонтерского движения, реализации мероприятий для молодежи из числа внутренне перемещенных лиц, информационно-просветительской работы по утверждению здорового образа жизни среди молодых людей. Также были озвучены идеи по проведению межконфессионального форума и ночей открытых дверей религиозных заведений.