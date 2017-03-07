Епископ РКЦ призывает опротестовать законопроекты об усыновлении детей транссексуалами и о "третьем" поле

Епископ Римско-католической Церкви Виталий Скомаровский обращается ко всем верующим с просьбой направить соответствующие письма в Министерство Здравоохранения, чтобы предотвратить принятие приказа «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 20 августа 2008 года № 479», сообщается на сайте Львовской архиепархии РКЦ.

Епископ замечает, что сейчас угрозу несут два проекта документов, разработанных Минздравом:

Первый - 13 февраля Министерство обнародовало проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 20 августа 2008 года № 479», согласно которому трансгендеры, транссексуалы и люди с психическими заболеваниями (такими как эпилепсия, эпилептическое состояние, шизофрения и др.) получают право на усыновление ребенка.

Этот проект вносит изменения в перечень заболеваний, при наличии которых человек не имеет право усыновлять детей. Если раньше было запрещено усыновление детей людям, которые имеют трансгендеризм, транссексуализм, другие расстройства половой идентификации, болеют эпилепсией, эпилептическим состоянием, болезнью Альцгеймера, шизофренией, ВИЧ-заболеванием - то сейчас Министерство предлагает предоставить таким людям право усыновлять детей.

Аргументировано это тем, что Министерство стремится адаптировать подзаконные акты к Конвенции ООН о защите прав человека и Закону Украины «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».

"При этом разработчики не думают об обездоленных детях-сиротах, требующих особого внимания и заботы, чтобы обеспечить их гармоничное развитие. Очевидно, что воспитание трансгендерами, транссексуалами и психически больными людьми может иметь не просто негативные последствия, но и быть опасным для детей", - замечает епископ.

Вышеуказанный проект приказа об изменении правил усыновления обнародован для общественного обсуждения здесь.

Второй - 8 февраля Минздрав Украины обнародовало для общественного обсуждения гарантированный Пакет первичной медицинской помощи, в рамках которого представлен проект «Декларации о выборе врача по оказанию первичной медицинской помощи», где кроме мужского и женского пола добавлен еще третий пол, обозначенный как «Н» (пункт 4 «Пол» раздела «Данные пациента»).

Таким образом, Министерство создало новую классификацию пола «М/Ж/Н»- мужской, женский и третий под символом «Н». Эта классификация свидетельствует о том, что идет попытка легализовать в медицине какой-то новый «пол», судя по всему идет речь о так называемых «гендерах» (их насчитывается около 50).

Если к 8 марта граждане, церкви и общественные организации не направят в Минздрав Украины максимального количества писем с требованием не допустить утверждения вышеупомянутых двух приказов, то их подпишут и они вступят в силу, ибо общественность не выступила против.

Письма в Минздрав отправлять по адресам:

1) По Электронной почте: zinchenko@moz.gov.ua, u.suprun@moz.gov.ua, moz@moz.gov.ua, r.ilyk@ukr.net. С копией на: parlament.sluhae2015@gmail.com.

2) Почтой в Медицинский департамент Минздрава Украины, 01601, г. Киев, ул. Грушевского, 7.