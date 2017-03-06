Всеукраинский Совет Церквей начал подготовку к Дню семьи

Представители конфессий рассмотрели план совместной работы в социальной сфере на ближайший период и запланировали провести Всеукраинское шествие в защиту детей и семьи. Об этом шла речь во время заседания Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, сообщает Институт религиозной свободы.

О деятельности Комиссии ВСЦиРО по вопросам социального служения рассказал отец Сергий Дмитриев, священник УПЦ КП. Он представил информацию о совместную межконфессиональную деятельность Комиссии в различных аспектах социального служения в Украине, а также озвучил планы работы Комиссии на будущее.

Секретариат ВСЦиРО создал оргкомитет по подготовке к проведению Всеукраинского шествия в защиту детей и семьи, которую планируется провести в Киеве в начале июня. Ожидается, что мероприятие будет более масштабным, чем в прошлом году.

Представители конфессий обсудили с участием директора Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Украины Андрея Юраша текущую ситуацию в сфере государственно-конфессиональных отношений и законопроекты, касающиеся свободы вероисповедания и общественной морали.

Приглашенные на заседание представители международной общественной организации «Transparency International» поделились собственным опытом работы по преодолению явления коррупции в обществе. Эта встреча стала реакцией Совета Церквей на открытое письмо этой организации с призывом к сотрудничеству.

Секретариата ВСЦиРО также запланировал встречу с представителями Польского экуменического совета.