В Киеве презентовали новую политическую партию христианского направления

Презентация новой социально-христианской политической партии "Украинский дом" прошла в субботу в Киеве в гостинице "Украина", сообщает ukr.lb.ua.

"Идеология партии "Украинский дом" основывается на традиционных духовно-мировоззренческих ценностях украинского народа, согласованных со стандартами демократии, идеями гуманизма христианского вероучения, концепции устойчивого развития мировой экономики", - говорится в программе политсилы.

Политическая сила возникла 5 ноября 2016 года на базе переименованной Социально-христианской партии (основана в 2004 году, ее лидером в 2004-2005 годах была народный депутат Украины, певица Оксана Билозир).

Председатель партии - директор государственного предприятия "Украинский дом" Юрий Стельмащук. В его биографии указано, что он является священником Андреевского собора, занимается волонтерской и благотворительной деятельностью.