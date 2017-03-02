Тернопольский облсовет оставил Почаевскую лавру без месторождения песка

На сессию Тернопольского облсовета вынесен вопрос о предоставлении Почаевской Свято-Успенской лавре разрешения на разработки Почаевского месторождения строительных песков, которое находится в Кременецком районе. Проект сессионного решения подготовлен с формулировкой «отказать», сообщает LTDAILY.INFO.

Общая площадь объекта составляет 5,0259 га. Месторождение используется для добычи песков, пригодных для изготовления штукатурных растворов, дорожного строительства и тому подобное.

Срок действия специального разрешения на пользование недрами, выданного Министерством охраны окружающей природной среды Украины 11 ноября 2008 года, составляет 20 лет.

Однако накануне постоянная депутатская комиссия Тернопольского областного совета по вопросам охраны окружающей среды и природопользования отказала Почаевской лавре в согласованные отвода. Положительные решения были приняты относительно Бобулинского и Рождественского месторождений.

Поэтому именно с формулировкой «отказать» подготовлен проект сессионного решения.