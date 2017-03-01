Одесский горсовет будет дотировать Спасо-Преображенский собор

Одесский горсовет выделит дополнительную помощь Спасо-Преображенскому собору на его содержание и выплату зарплат. Такое решение одобрила бюджетная комиссия, об этом сообщает Украинская Служба Информации.

Теперь свое слово должны сказать депутаты на сессии.

Планируется выделить дополнительную помощь собору на сумму 325 тыс грн. Этот вопрос вызвал дискуссии среди депутатов.

"У нас церковь отделена от государства", – возмутилась депутат Анна Позднякова.

"Это наша история. В собор ходят туристы, и мы по обращению церкви помогаем содержать его", – пояснила директор департамента финансов Светлана Бедрега.