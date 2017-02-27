Минкультуры требует срочно перечислить все храмы УПЦ

Министерство культуры Украины распространило циркулярное письмо, направленное к Киевской городской и областным государственным администрациям, с требованием в месячный срок сообщить о количестве зарегистрированных общин УПЦ, количество культовых зданий этой религиозной организации и площадь выделенной для нее земли. Письмо подписано Первым заместителем министра Светлана Фоменко, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Светлана Фоменко обосновывает необходимость такой информации «недопущением конфликтных ситуаций и своевременного реагирования». В УПЦ считают такие действия странными - желание так тщательно посчитать имущество только одной из более сотни конфессий, которые действуют в Украине. Ведь согласно Конституции Украины, в нашем государстве все религии равны между собой.

Не менее интересной считают в УПЦ требованию Фоменко к обладминистрациям, относительно отчетов по выделенным средствам для проведенных совместных с УПЦ культурных, социальных и благотворительных мероприятий.

Учитывая откровенное нарушение законодательства чиновниками Минкультуры вследствие предвзятого отказа в регистрации уставов религиозных организаций УПЦ, создается впечатление, что главной задачей этого государственного учреждения является борьба с Украинской Православной Церковью - говорится на официальном сайте УПЦ.